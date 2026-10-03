Кейн повторив історичне досягнення збірної Англії у розгромному матчі з Хорватією

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн зміг повторити історичне досягнення у матчі за національну команду.

Про це повідомляє ITV Football.

Англійці розгромили Хорватію з рахунком 7:0 у матчі 3-го туру Ліги націй. Дублями відзначилися Кейн і Букайо Сака, ще по одному голу забили Джуд Беллінгем, Ентоні Гордон та Морган Роджерс. Гаррі також записав до свого активу результативну передачу.

Для 33-річного нападника цей матч став особливим завдяки історичному досягненню. Кейн забив у шостому поспіль виїзному поєдинку за збірну Англії, повторивши досягнення, яке востаннє підкорялося англійському футболісту ще у 1948 році.

До матчу з Хорватією форвард відзначався голами у виїзних зустрічах із Чехією, Албанією, Латвією, Сербією та Андоррою. Раніше таку серію у складі "Трьох левів" демонстрували Стен Мортенсен, Том Фінні та Джеймс Віндрідж.

У поточному сезоні нападник Баварії провів 10 матчів за клуб і збірну, забив 10 голів та віддав три результативні передачі.

Напередодні повідомлялося, що вундеркінд із Ліверпуля став третім наймолодшим футболістом, який зіграв за збірну Англії в офіційному матчі.