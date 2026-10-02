Крапивцов і Кревсун – у складі України U-21 на матч проти Хорватії

Тренерські штаби молодіжних збірних U-21 України та Хорватії визначилися зі стартовими складами своїх команд на матч останнього туру відбору на чемпіонат Європи-2027.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Стартові склади:

Україна U-21: Крапивцов, Малов, Огарков, Мелтниченко, Гришкевич, Глущенко, Кревсун, Сорока, Шах, Синчук, Пищур

Хорватія U-21: Сіліч, Шепіч, Прпіч, Кумар, Живкович, Звонарек, Крбанчич, Ягушич, Сотічек, Топіч, Сегечіч

Матч Україна U-21 – Хорватія U-21 відбудеться в п'ятницю, 2 жовтня, початок – о 19:00 за київським часом. Зазначимо, що ця гра вже не впливає на підсумкові місця у групі. "Синьо-жовті" гарантовано залишаться на третій позиції та не потраплять на континентальну першість, а гості вже гарантували собі першу й участь у турнірі.