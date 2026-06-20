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Бразилія – Гаїті: відеоогляд матчу другого туру ЧС-2026

Денис Іваненко — 20 червня 2026, 07:17
Бразилія – Гаїті: відеоогляд матчу другого туру ЧС-2026
Бразилія – Гаїті, відеоогляд матчу ЧС-2026
Getty Images

У ніч із 19 на 20 червня збірна Бразилії впевнено переграла Гаїті з рахунком 3:0 у другому турі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Головними героями цієї зустрічі стали Вінісіус Жуніор та Матеус Кунья. Вони записали собі в актив по дві результативні дії.

Врешті-решт саме перший був визнаний найкращим гравцем поєдинку. Вінгер Реала забив гол і віддав асист.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група C, 2 тур, 20 червня

Бразилія – Гаїті 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 23 Кунья, 2:0 – 36 Кунья, 3:0 – 45+3 Вінісіус

Відео MEGOGO

Зазначимо, що в останньому турі "селесао" зіграють із Шотландією, а Гаїті протистоятиме Марокко. Обидва матчі відбудуться 25 червня та розпочнуться о 1:00 за київським часом.

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