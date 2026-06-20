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Бразилія – Гаїті: стартові склади команд на матч ЧС-2026

Олександр Булава — 20 червня 2026, 02:48
Бразилія – Гаїті: стартові склади команд на матч ЧС-2026
Getty Images

Тренерські штаби Бразилії та Гаїті визначилися зі стартовими складами на гру 2-го туру групи C чемпіонату світу-2026 з футболу.

Бразилія: Аліссон, Дуглас Сантос, Габріел, Маркіньйос, Данілу, Каземіро, Бруно, Вінісіус, Пакета, Рафінья, Кунья

Гаїті: Пласід, Аркю, Аде, Дюверн, Делькруа, Експер'єнс, Провіденс, Бельгард, Жан-Жак, Касімір, П'єрро

Матч у Філадельфії на стадіоні "Лінкольн Файненшел Філд" розпочнеться о 3:30 за київським часом. В Україні подивитися цей матч можна на платформі MEGOGO.

Нагадаємо, що в першому турі бразильці зіграли внічию з Марокко. Збірна Гаїті мінімально поступилась Шотландії.

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