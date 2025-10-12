Виникла плутанина: збірна Азербайджану не розпочала вчасно підготовку до матчу з Україною

Збірна Азербайджану зіткнулась з труднощами, коли прибула у Польщу на матч четвертого туру відбору на чемпіонат світу-2026 проти України.

Про це повідомив журналіст Пьотр Шльонка.

Команда прибула у Краків без багажу та не може розпочати підготовку до матчу проти "синьо-жовтих".

"Речі збірної Азербайджану не прибули з ними рейсом до Польщі. Виникла велика плутанина, і азербайджанці не змогли розпочати перший день підготовки до матчу проти України, як і планувалося", – розповів Шльонка.

Наразі невідомо, в якому форматі буде проходити підготовка команди до гри.

Нагадаємо, збірна України завдяки перемозі над ісландцями вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.

У четвертому турі національна команда зіграє проти Азербайджану, а Ісландія поміряється силами з лідером квартету – Францією, яка здобула три перемоги в першому колі.