Тренер збірної Азербайджану порівняв рівень гри України та Ісландії

Володимир Максименко — 15 листопада 2025, 14:04
Тренер збірної Азербайджану порівняв рівень гри України та Ісландії
Айхан Аббасов

Головний тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов підбив підсумки поразки від Ісландії та порівняв їхній рівень гри та команду Сергія Реброва.

Слова фахівця передає Azerisport.

"Хотіли набрати очки, вірили в це, але програли. Ми знали, що для них цей матч як останній. Ісландія – дуже гарна команда, якщо порівнювати з Україною – вони більш цілісні.

У другому таймі ми грали краще. І в першому, якби ми були холоднокровнішими, то забили б. Пропустили дуже прості голи", – розповів Аббасов.

Після п'яти турів відбіркового етапу на чемпіонат світу 2026 року збірна Азербайджану вибула з боротьби, набравши лише одне очко. Ісландія та України мають по сім напередодні останнього туру, в якому зіграють між собою.

Вирішальна гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.

