Ісландія спокійно переграла Азербайджан: огляд матчу відбору на ЧС-2026

Олександр Булава — 13 листопада 2025, 22:16
Ісландія спокійно переграла Азербайджан: огляд матчу відбору на ЧС-2026
Збірна Ісландії на виїзді обіграла Азербайджан у відборі на ЧС-2026.

Огляд матчу

Нападник ісландців Альберт Гудмундссон на 20-й хвилині вивів свою команду вперед, коли реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером. Наприкінці першого тайму подвоїв перевагу гостей Інгасон, пробивши головою у кут воріт після навісу Гудмундссона.

Перемога дозволила Ісландії обійти збірну України у групі D. В обох команд рівна кількість очок, проте ісландці мають перевагу за різницею м'ячів.

Чемпіонат світу-2026
Кваліфікація, 5 тур
Група D

Азербайджан – Ісландія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 20 Гудмундссон, 0:2 – 39 Інгасон

Україна свій поєдинок 5 туру грає з Францією. Чемпіон проводить для вас текстовий онлайн зустрічі.

Раніше повідомлялося, що двоє лідерів збірної України не потрапили в заявку на матч.

