Він дуже допоміг: Шевченко оцінив повернення Малиновського до збірної України

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав півзахисника Дженоа Руслана Малиновського з поверненням до збірної України та похвалив гравця за внесок у перемоги над Ісландією та Азербайджаном.

Повне інтерв'ю Шевченка Чемпіону можна почитати за цим посиланням.

"Вітаю Руслана з поверненням у збірну. У нього була важка травма і процес відновлення. Він важливий гравець, справжній професіонал, дуже допоміг команді у цих двох матчах. На кожного нашого гравця ми маємо великі надії, коли він потрапляє у збірну. Малиновський завжди був стабільним гравцем і ми добре знаємо його можливості", – сказав Шевченко.

Зауважимо, що у матчі проти Ісландії Малиновський записав до свого активу дубль, а у грі з Азербайджаном забив гол та віддав гольову передачу.

Нагадаємо, у першій грі кваліфікації ЧС-2026 підопічні Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном. А напередодні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан.

Вирішальні матчі для України у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року відбудуться 13 листопада (проти Франції на виїзді) та 16 листопада (вдома з Ісландією).