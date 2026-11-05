Збірна України U-19 оголосила заявку на другий раунд відбору до Євро-2027

Головний тренер збірної України U-19 Олег Лужний визначився зі списком гравців, які візьмуть участь у другому раунді відбору до Євро-2027.

Про це повідомляє УАФ.

До заявки потрапив 21 футболіст. Десять із них грають за кордоном.

Склад юнацької збірної України (U-19)

Воротарі : Ростислав Баглай (Шахтар Донецьк), Денис Талько (Полісся Житомир), Остап Михайлюк (Ріу Аве, Португалія).

: Ростислав Баглай (Шахтар Донецьк), Денис Талько (Полісся Житомир), Остап Михайлюк (Ріу Аве, Португалія). Захисники : Єгор Шерстюк (Металіст Харків), Нікіта Калюжний (Шахтар Донецьк), Данило Огороднік, Назар Іваськів (обидва – Динамо Київ), Микита Мельник (Наполі, Італія), Артем Мурадян (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина).

: Єгор Шерстюк (Металіст Харків), Нікіта Калюжний (Шахтар Донецьк), Данило Огороднік, Назар Іваськів (обидва – Динамо Київ), Микита Мельник (Наполі, Італія), Артем Мурадян (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина). Півзахисники : Артем Зубрій, Олександр Чорненький (обидва – Шахтар Донецьк), Павло Люсін (Динамо Київ), Іван Багрій (Харків), Патрик Сикут (Пітерборо Юнайтед, Англія), Тарас Веприк (Колорсіті KBSC Угорщина), Ілля Кут'я, Адам Гурам (обидва – Хайдук Спліт, Хорватія), Віталій Глют (Чикаго Фаєр, США), Олександр Ткаченко (Вердер, Німеччина).

: Артем Зубрій, Олександр Чорненький (обидва – Шахтар Донецьк), Павло Люсін (Динамо Київ), Іван Багрій (Харків), Патрик Сикут (Пітерборо Юнайтед, Англія), Тарас Веприк (Колорсіті KBSC Угорщина), Ілля Кут'я, Адам Гурам (обидва – Хайдук Спліт, Хорватія), Віталій Глют (Чикаго Фаєр, США), Олександр Ткаченко (Вердер, Німеччина). Нападники: Олександр Дєдов (Карпати Львів), Кірілл Сердюк (Штутгарт, Німеччина).

Зазначимо, що в межах другого кваліфікаційного раунду Євро-2027 в італійській Анконі в групі А6 "синьо-жовті" 11 листопада зустрінуться з Ізраїлем (13:00 за Києвом), 14-го – з Італією (16:30), а 17-го – з Румунією (14:00).

Нагадаємо, що Лужний очолює юнацьку збірну України з вересня 2026 року. На цій посаді він змінив Дмитра Михайленка, який прийняв молодіжну команду U-21.

Під його керівництвом збірна U-19 провела три товариські зустрічі. Вона здолала Шотландію (2:0), зіграла внічию з Німеччиною (0:0) та поступилась Швеції (1:2).