Лужний дебютував з поразки: Юнацька збірна України поступилася Швеції

Юнацька збірна України U-19 поступилася одноліткам зі Швеції у першому товариському матчі на турнірі в Іспанії.

Зустріч стала дебютною для нового головного тренера українців Олега Лужного та завершилася з рахунком 1:2. У складі шведів дублем відзначився Брантлінд, а єдиний гол України забив Дєдов.

Товариський матч

24 вересня

Швеція (U-19) – Україна (U-19) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Брантлінд, 1:1 – 54 Дєдов, 2:1 – 76 Брантлінд

Україна: Баглай, Калюжний, Іваськів, Огороднік (Шерстюк, 79), Катков (Мурадян, 46), Король (Ткаченко, 46), Люсін (к), Сикут (Джурабаєв, 58), Глют (Багрій, 66), Гурам (Тарасенко, 66), Дєдов (Кісак, 66)

У наступному матчі "синьо-жовті" зустрінуться з Німеччиною (27 вересня).

Нагадаємо, що призначення Лужного на тренерське крісло юнацької команди відбулося 7 вересня 2026 року. На цій посаді він змінив Дмитра Михайленка, який нещодавно очолив національну команду U-21. Терміни співпраці з Лужним не розголошуються.