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Лужний досі чекає на дебютну перемогу: збірна України U-19 розписала нічию з Німеччиною

Софія Кулай — 27 вересня 2026, 19:56
Лужний досі чекає на дебютну перемогу: збірна України U-19 розписала нічию з Німеччиною
Збірна України з футболу U-19
УАФ

Юнацька збірна України U-19 27 вересня розписала нічию у товариському матчі проти Німеччини.

За 90 хвилин жодній з команд так і не вдалося розмочити рахунок у поєдинку – 0:0.

Товариський матч
27 вересня

Німеччина (U-19) – Україна (U-19) 0:0

"Синьо-жовті" знову не змогли подарувати Олегу Лужному, який нещодавно очолив юнацьку національну команду, дебютну перемогу.

Цікаво, що українська збірна U-19 вперше за шість очних ігор не програла одноліткам із "бундестім". 

У попередній контрольній зустрічі українці програли Швеції (1:2). Автором єдиного голу у складі української збірної став карпатівець Олександр Дєдов.

Попереду у підопічних Лужного ще одна товариська гра. Суперником України буде Шотландія. Поєдинок запланований на 30 вересня та розпочнеться о 12:00 (за київським часом).

збірна України U-19

збірна України U-19

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