Лужний став тренером юнацької збірної України U-19

Ексгравець київського Динамо та лондонського Арсенала Олег Лужний стане новим головним тренером юнацької збірної України (U-19).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Терміни співпраці не розголошуються.

Лужний дебютує на цій посаді 24 вересня у товариському поєдинку проти Швеції, який пройде у межах триматчевого навчально-тренувального збору. Окрім того, "синьо-жовті" у цих спарингах змагатимуться з Німеччиною 27 вересня та Шотландією 30 вересня.

У листопаді наша команда продовжить свій шлях у відборі до чемпіонату Європи 2027 року. У матчах другого групового етапу на збірну України очікують протистояння з Італією, Ізраїлем та Румунією. Розклад цих поєдинків ще узгоджується.

На посаді головного тренера збірної України U-19 Олег Лужний замінить Дмитра Михайленка, який нещодавно очолив національну команду U-21.

Востаннє Олег Лужний працював головним тренером ще у сезоні-2012/13, очолюючи сімферопольську Таврію. Згодом, у 2019 році, він входив до тренерського штабу Олександра Хацкевича в київському Динамо.

Раніше Лужний чимало років асистував керманичам Динамо – Юрію Сьоміну, Валерію Газзаєву, Йожефу Сабо та Анатолію Дем'яненку. Окрім тренерської діяльності, він має досвід функціонера: обіймав посаду спортивного директора львівських Карпат.

Нагадаємо, Юнацька збірна України U-19 у липні зупинилась у півфіналі чемпіонату Європи-2026, програвши битву за фінал Німеччині. Попри поразку "синьо-жовті" вшосте у своїй історії здобули путівку на чемпіонат світу U-20.