Екзотичне Гаїті та "німецькі орли": за які збірні виступали молоді футболісти з українським корінням

За останні роки одразу кілька футболістів українського походження приєдналися до юнацьких збірних України. На Євро-2026 U-19 у складі "синьо-жовтих" яскраво проявили себе "американець" Віталій Глют та "боснієць" Сергій Ігнатков, які раніше представляли інші країни на юнацькому рівні.

Водночас чимало футболістів з українським корінням будують кар'єру за кордоном і представляють на міжнародному рівні інші держави.

"Чемпіон" зібрав історії футболістів покоління 2000-х з українським корінням, які виступали або продовжують виступати за збірні інших країн.

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Крістіан Равич – Бельгія

Дата народження: 30 липня 2002 року (24 роки)

Позиція: центральний захисник / опорний півзахисник

Клуб: Генк (Бельгія, Жупіле Про Ліга)

Центральний захисник Крістіан Равич народився в бельгійському Кортрейку. Його батько – українець родом із Закарпаття, а мати – з Казахстану. Батько Крістіана працював у Бельгії, де й познайомився з майбутньою дружиною.

Футболіст підтримував зв'язок з Україною: з дитинства навідувався до дідуся й бабусі в Ужгороді. Як він сам розповідав, трохи володіє українською мовою.

З 12 років Равич займався в системі Брюгге, однак до основної команди не пробився. У грудні 2021 року він перейшов до Серкль Брюгге, а дебют за дорослу команду "зелено-чорних" відбувся в липні 2022-го, коли захисникові виповнилося 20 років.

За п'ять сезонів у складі Серкль Брюгге Равич провів 139 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. Його основна позиція – центральний захисник, але за потреби він може зіграти на фланзі оборони або в опорній зоні. У вересні 2026 року Генк придбав футболіста за 3,2 млн євро.

Равич виступав за юнацькі збірні Бельгії. За даними Transfermarkt, на його рахунку вісім матчів і один забитий гол. До національної команди захисник поки не викликався.

У березні 2023 року Равич заявив, що готовий розглянути можливість виступати за національну збірну України. На той момент він уже мав досвід гри за юнацькі команди Бельгії, однак не виключав зміни футбольного громадянства.

"Хочеться і батька порадувати, якщо випаде нагода бути заграним за Україну", – говорив захисник в інтерв'ю "Українському футболу".

Крістіан Равич Серкль Брюгге

Леонардо Кривоносюк – Португалія

Вік: 18 років (8 січня 2008)

Позиція: центральний півзахисник

Клуб: Академіка Коїмбра U-19

Центральний півзахисник Леонардо Кривоносюк народився в Коїмбрі в родині вихідців з України. Він пройшов серйозну школу португальського футболу, виступаючи за академії Спортинга та Браги, а восени 2026 року приєднався до юнацької команди Академіки (U-19). Кривоносюк виконує функції класичної "вісімки" – відповідає за контроль темпу, просування м'яча та активний відбір у середній лінії.

Перший виклик до збірної Португалії Кривоносюк отримав у 2023 році. Півзахисник зіграв за команду U-15 у двох товариських матчах.

Леонардо Кривоносюк Інстаграм футболіста

Ярік (Ярослав) Сундлінг – Норвегія

Вік: 21 рік (4 лютого 2005)

Позиція: воротар

Клуб: Браттвог (Норвегія)

Голкіпер народився в Україні, де у свідоцтві про народження його записали як Ярослава. У трирічному віці разом із родиною переїхав до Норвегії. Його мати – українка, а батько – норвежець.

Сундлінг є вихованцем академії Сарпсборга 08. У серпні 2023 року, у віці 18 років, він дебютував у найвищому норвезькому дивізіоні – Елітесеріен. У виїзному матчі проти Одда його команда перемогла з рахунком 3:0, а воротар зберіг свої ворота недоторканими. Цей поєдинок досі залишається єдиним для нього на елітному рівні.

Ярік Сундлінг Sarpsborg Arbeiderblad

Упродовж кар'єри Сундлінг також виступав за Согндаль, Квік Гальден і Мосс. У лютому 2026 року він залишив Мосс і на постійній основі приєднався до Браттвога, який виступає у третьому за силою дивізіоні Норвегії. Перехід мав допомогти воротареві отримувати більше ігрової практики.

У доробку Сундлінга є й один матч за збірну Норвегії U-19 – воротар зіграв за юнацьку команду в товариському поєдинку.

Артур Канчій – Угорщина

Вік: 19 років (12 травня 2007)

Позиція: центральний нападник

Клуб: Чаквар (Угорщина), оренда з Кішварди

Артур Канчій народився на Закарпатті. У вересні 2018 року він приєднався до системи Кішварди, де згодом пройшов підготовку в академії клубу. У липні 2025 року нападник перейшов на правах оренди до Сентлерінца, який виступав у другому дивізіоні Угорщини. Влітку 2026-го повернувся до структури Кішварди, а згодом вирушив в оренду до Чаквара.

Канчій залучався до збірних Угорщини U-17 та U-18. Зокрема, нападник брав участь у кваліфікації на Євро-2024 U-17, а в лютому 2024 року відзначився голом у товариському матчі проти Швейцарії.

Артур Канчій Кішварда

Гліб Катков – Грузія

Вік: 17 років (14 грудня 2008)

Позиція: правий захисник

Клуб: Торпедо Кутаїсі (Грузія)

У 2015 році Гліб Катков разом із родиною переїхав із Донецька до Грузії, де й продовжив займатися футболом. Спочатку він перебував у системі Сабуртало, а з 2022 року представляв грузинське відділення академії Інтера. У січні 2025-го підписав трирічний контракт із Торпедо Кутаїсі. У 16 років дебютував у Лізі Еровнулі – найвищому дивізіоні Грузії.

Гліб Катков Торпедо Кутаїсі

Грузинську збірну U-17 Катков почав представляти у 2023 році. Він брав участь у Кубку розвитку УЄФА в Єревані, а згодом зіграв у кваліфікації чемпіонату Європи. За даними клубу, Катков зіграв дев'ять матчів за юнацькі збірні Грузії та відзначився одним голом.

У вересні 2026 року Катков також дебютував за юнацьку збірну України U-19. Уродженець Донецька отримав виклик до команди Олега Лужного на товариський турнір в Іспанії та зіграв у поєдинку проти Швеції (1:2).

Александер Де Ріддер – Бельгія

Вік: 18 років (5 червня 2008)

Позиція: центральний півзахисник

Клуб: Андерлехт Ф'ючерс (Бельгія)

У Александера Де Ріддера українське коріння по матері, тоді як його батько – бельгієць. Попри народження в Києві, футбольну кар'єру півзахисник будував у Бельгії. Його батько Девід також займався футболом і виступав за бельгійські клуби нижчих дивізіонів, зокрема Дендерлеу, Стандард Веттерен і КСВ Ауденарде. Сам Александер футбольний шлях розпочав у Бельгії: займався в Ексельсіор Маріакерке та Генті, а у 2018 році приєднався до академії Андерлехта.

Александер Де Ріддер Андерлехт

У червні 2024-го підписав перший професійний контракт, а вже наступного сезону дебютував за Андерлехт Ф'ючерс у другому дивізіоні чемпіонату Бельгії. У травні 2026 року вперше зіграв за основну команду Андерлехта. У вересні клуб продовжив із талановитим півзахисником контракт до 2029 року. Його трансферна вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 1 млн євро.

Де Ріддер уже має досвід виступів за дві юнацькі збірні Бельгії – U-18 та U-19. Загалом півзахисник провів за них вісім матчів.

Александер Дзенті – Італія

Вік: 19 років (9 червня 2007)

Позиція: воротар

Клуб: Джіана Ермініо (Італія)

У Александера Дзенті українське та італійське коріння – його мати родом з України, а батько італієць. Футбольну підготовку проходив у системі СПАЛ, де провів майже п'ять років і виступав за молодіжну команду Прімавера.

У липні 2025 року після припинення існування СПАЛ перейшов до Джіани Ермініо, яка виступає в Серії C. Уже у вересні дебютував за першу команду та став наймолодшим воротарем в історії третього дивізіону Італії. У сезоні 2025/26 закріпився в основному складі.

Александер Дзенті Джіана Ермініо

У листопаді 2025 року Дзенті дебютував за збірну Італії U-20 у товариському матчі проти Португалії. Наразі воротар має у своєму активі два поєдинки за "адзурріні".

Макс Ковалевскіс – Ірландія

Вік: 18 років (9 лютого 2008)

Позиція: правий вінгер

Клуб: Шемрок Роверс (Ірландія)

Макс Ковалевскіс виріс у Дубліні в родині латвійця та українки. Футбольну підготовку розпочав у Лейкслiп Юнайтед, згодом займався в академії Черрі Орчард, а у 2022 році приєднався до системи Шемрок Роверс. У квітні 2024-го, у віці 16 років, дебютував за першу команду в чемпіонаті Ірландії в матчі проти Дрогеди Юнайтед (4:0). У 2025 році став чемпіоном країни у складі клубу.

Завдяки своєму походженню Макс Ковалевскіс міг представляти на міжнародному рівні одну з трьох країн – Україну, Латвію чи Ірландію. Зрештою він обрав останню й пройшов юнацькі збірні від U-15 до U-19. Одним із важливих етапів став чемпіонат світу U-17 2025 року в Катарі, де нападник допоміг команді дістатися 1/8 фіналу. Нині він виступає за збірну U-19.

Макс Ковалевскіс у збірній Ірландії Getty Images

Александер Губогло – Канада

Вік: 19 років (20 березня 2007)

Позиція: правий захисник

Клуб: Реймс (Франція), оренда з Монреаль

Юрі Александер Губогло народився в Оттаві в родині українця та гаїтянки. Футбольний шлях розпочав у місцевому клубі Оттава, а в 2019 році приєднався до академії Монреаля. У січні 2025 року його одноклубником став ще один українець – Геннадій Синчук, який нині виступає за збірну України. У лютому того ж року Губогло підписав перший професійний контракт із монреальським клубом. Уже в березні у віці 17 років і 353 днів став наймолодшим футболістом в історії Монреаля, який вийшов у стартовому складі матчу МЛС.

Александер Губогло Getty Images

У липні 2026 року Губогло перейшов до французького Реймса на правах оренди з опцією викупу. Він приєднався до Реймс Ревелясьйон – елітної групи клубної академії.

Перші міжнародні матчі Губогло провів за збірну Гаїті U-17 – у її складі захисник зіграв три поєдинки на чемпіонаті КОНКАКАФ 2023 року. Згодом інтерес до футболіста виявили Канада та Україна. У серпні 2025-го гаїтянське видання Sport Passion Info повідомляло, що обидві країни намагалися переконати Губогло представляти їх на міжнародному рівні. Зрештою він обрав Канаду: спочатку виступав за команду U-18, а потім – за U-20. У червні 2026 року взяв участь у турнірі Моріса Ревелло у Франції.

Роббі Юр – Шотландія

Вік: 22 роки (26 лютого 2004)

Позиція: центральний нападник

Клуб: Севілья (Іспанія)

Роберт Філіп Томас Юр – уродженець Глазго, де й минуло його дитинство. Має українське коріння по дідусеві. Футбольну підготовку проходив в академії Рейнджерс, за першу команду якого дебютував у 2022 році. У вересні 2023-го перебрався до бельгійського Андерлехта, де виступав за резервну команду. У березні 2025 року перейшов до шведського Сіріуса, де швидко став одним із головних бомбардирів. У серпні 2026-го підписав контракт із іспанською Севільєю.

На початку 2026 року у ЗМІ з'явилася інформація про можливе залучення форварда до збірної України. Влітку Юр підтвердив, що представники УАФ дійсно неодноразово виходили з ним на зв'язок. Футболіст не поспішав з остаточним вибором і зрештою продовжив виступи за Шотландію. Паралельно житомирське Полісся намагалося підписати Юра, однак шведський Сіріус, за який тоді виступав Роббі, відхилив пропозицію українського клубу.

За юнацьку збірну Шотландії U-19 Юр провів п'ять матчів і забив два голи. У вересні 2026 року нападник отримав перший виклик до національної команди, а вже в жовтні дебютував у поєдинку Ліги націй проти Північної Македонії (2:0). Наразі на його рахунку чотири матчі за збірну Шотландії.

Роббі Юр у матчі Ліги націй Північна Македонія – Шотландія Getty Images

Ерік Шуранов – Німеччина

Вік: 24 роки (22 лютого 2002)

Позиція: центральний нападник

Клуб: без клубу (останній – Швайнфурт 05, Німеччина)

На початку кар'єри Ерік Шуранов вважався великим талантом. Він народився в німецькому Бамберзі в українській родині. Його батько Ігор також займався футболом і виступав за українські клуби, зокрема донецький Гарант.

У 2010 році Ерік приєднався до академії Нюрнберга, вихованцем якої є. Початок кар'єри був багатообіцяючим: у 18 років він дебютував за першу команду в Другій Бундеслізі. Загалом у складі Нюрнберга провів 57 матчів у цьому турнірі та забив 12 голів.

Однак згодом справи пішли на спад. У травні 2023 року Шуранов за 1 млн євро перейшов до Маккабі Хайфа, з яким підписав трирічний контракт. Проте в Ізраїлі зіграв лише 13 матчів і забив два голи, а влітку 2025-го повернувся до Німеччини, приєднавшись до Швайнфурта 05. За сезон у Третій лізі провів 17 матчів і забив три голи. Після завершення кампанії-2025/26 залишив клуб і наразі перебуває без команди.

До юнацької збірної України Шуранова запросив Володимир Єзерський. Нападник грав в одній команді з Іллею Забарним, Георгієм Судаковим і Владиславом Ванатом. Причому в останнього навіть вигравав конкуренцію за місце в основі.

У 2021 році Шуранов отримав пропозицію від Німецького футбольного союзу й вирішив її прийняти. Відтоді він виступав за молодіжні збірні Німеччини U-20 та U-21. Спочатку був основним форвардом і забив два голи у відборі до молодіжного чемпіонату Європи. Однак уже у 2022 році став гравцем ротації, після чого більше не отримував викликів до молодіжних команд Німеччини.

Ерік Шуранов Getty Images

Цей список далеко не повний. Історії цих футболістів демонструють, наскільки різними можуть бути шляхи гравців з українським корінням. Водночас для декого з них можливість у майбутньому зіграти за збірну України досі залишається відкритою.