Перша перемога Лужного: юнацька збірна України вдев'ятьох переграла Шотландію

Збірна України з футболу U-19 в товариському поєдинку здолала однолітків з Шотландії.

Гра завершилась із рахунком 2:0. Підопічні Олега Лужного забили по одному м'ячу в кожному з таймів.

На дев'ятій хвилині голом відзначився Олександр Ткаченко. Він забив прямим ударом зі штрафного приблизно із 20 метрів.

В середині першого тайму Єгор Шерстюк залишив "синьо-жовтих" у меншості. А на 40-й хвилині вилучення за відмашку отримав ще й Олександр Дєдов.

Попри дві червоні картки, Україна не тільки не втратила перевагу, а ще й подвоїла її. Юрій Кісак красивим ударом із середньої відстані відправив м'яч у кут воріт шотландців на 63-й хвилині, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Товариський матч

30 вересня

Шотландія (U-19) – Україна (U-19) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Ткаченко, 0:2 – 63 Кісак

Вилучення: Шерстюк (21), Дєдов (40)

Зазначимо, що це перша перемога для Олега Лужного на чолі юнацької збірної. Він став тренером команди на початку вересня.

Це була його третя гра на посаді. Під керівництвом Лужного "синьо-жовті" також програли Швеції (1:2) і зіграли внічию з Німеччиною (0:0).