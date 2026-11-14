Юнацька збірна України переграла Італію у відборі на Євро-2027

Збірна України з футболу U-19 на виїзді переграла однолітків з Італії у 2 турі другого раунду відбору на чемпіонат Європи-2027 з футболу.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0.

Українці вийшли вперед на 19-й хвилині гри. Нападник Чикаго Файр Віталій Глют здійснив відбір у середині поля та одразу вивів віч-на-віч із голкіпером форварда Карпат Олександра Дєдова, який і відправив м'яч у сітку воріт.

Ця перемога гарантувала українцям вихід до фінального, третього раунду відбору на Євро-2027.

Чемпіонат Європи U-19 – другий етап кваліфікації

Група 6, 2 тур

14 листопада

Італія (U-19) – Україна (U-19) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 19 Дєдов

Напередодні "синьо-жовті" у першому офіційному матчі Олега Лужного на чолі юнацької збірної переграли Ізраїль (3:2).

Після цього протистояння Україна зіграє у відборі ще один матч – 17 листопада з Румунією (14:00).

Нагадаємо, Юнацька збірна України U-19 у липні зупинилась у півфіналі чемпіонату Європи-2026, програвши битву за фінал Німеччині. Попри поразку "синьо-жовті" вшосте у своїй історії здобули путівку на чемпіонат світу U-20.