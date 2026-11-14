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Італія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на юнацький Євро-2027

Денис Іваненко — 14 листопада 2026, 11:42
Італія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на юнацький Євро-2027
Збірна України U-19
УАФ

У суботу, 14 листопада, збірна України U-19 з футболу проведе поєдинок другого кваліфікаційного раунду на чемпіонат Європи-2027 проти однолітків з Італії.

Зустріч другого туру відбору розпочнеться о 16:30 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує УАФ, на сайті "Чемпіон".

Зазначимо, що напередодні "синьо-жовті" зустрічались з Ізраїлем. Підопічні Олега Лужного здобули вольову перемогу з рахунком 3:2.

У третьому турі Україна гратиме з румунами. Вони визначатимуть сильнішого 17 листопада.

Standings provided by Sofascore
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