Італія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на юнацький Євро-2027

У суботу, 14 листопада, збірна України U-19 з футболу проведе поєдинок другого кваліфікаційного раунду на чемпіонат Європи-2027 проти однолітків з Італії.

Зустріч другого туру відбору розпочнеться о 16:30 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує УАФ, на сайті "Чемпіон".

Зазначимо, що напередодні "синьо-жовті" зустрічались з Ізраїлем. Підопічні Олега Лужного здобули вольову перемогу з рахунком 3:2.

У третьому турі Україна гратиме з румунами. Вони визначатимуть сильнішого 17 листопада.