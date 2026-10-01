Зірку Ліверпуля та його батька внесли до бази Миротворця

Захисник Ліверпуля та збірної Угорщини Мілош Керкез і його батько Себастьян потрапили до бази Миротворця після скандалу навколо публікації в соцмережах.

На сторінці Керкеза на сайті Миротворця обох назвали провокаторами та звинуватили у пропаганді й публічній підтримці російської агресії.

У матеріалі описано епізод наприкінці вересневого матчу Ліги націй між Угорщиною та Україною. Керкез схопив Віктора Циганкова за футболку, після чого між гравцями виникла сутичка.

Наступного дня батько угорського захисника Себастьян Зан опублікував фотографію цього моменту, супроводивши її композицією Russian Paradise російських виконавців Ноггано та АК-47. За текстом, наведеним у записі Миротворця, згодом він видалив допис.

Водночас на ресурсі звернули увагу, що захисник Ліверпуля публічно не прокоментував публікацію свого батька.

"Центр Миротворець просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином свідомих діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень", – йдеться у повідомленні.

Також у записі згадують поведінку угорських уболівальників, які освистували український гімн і гравців збірної України.

Детальніше про це "Чемпіон" згадував у своїй публікації.