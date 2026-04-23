У команді Трампа знайшли заміну Ірану на ЧС-2026

Спеціальний посланник президента США Паоло Замполлі запропонував ФІФА свій варіант, ким замінити збірну Ірану на чемпіонаті світу з футболу-2026.

Його слова передає Financial Times.

Він хоче запросити Італію взяти участь у турнірі, якщо іранці все ж відмовляться їхати на світову першість.

"Підтверджую, що запропонував Трампу та президенту ФІФА Інфантіно замінити Іран на Італію на чемпіонаті світу. Я родом з Італії, і було б мрією побачити "Скуадру Адзурру" на турнірі, який приймають США. З чотирма титулами вони мають достатній авторитет, щоб виправдати свою участь", – заявив Замполлі.

Зазначається, що цей план є спробою налагодити відносини між Дональдом Трампом і прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні після їхнього конфлікту на тлі критики з боку президента США на адресу Папи Лева XIV через війну з Іраном. Жодна зі сторін поки офіційно не відреагувала на цю ініціативу.

Нагадаємо, що "Скуадра Адзурра" втретє поспіль не кваліфікувалась на чемпіонат світу, сенсаційно поступившись Боснії і Герцеговині у фінальному поєдинку раунду плейоф відбору на ЧС-2026. Водночас Іран поки не підтвердив свою участь у турнірі через війну на Близькому Сході.

Іранська команда має провести усі поєдинки групового етапу на території США та зверталася до ФІФА з проханням перенести матчі до Мексики, але ця пропозиція була відхилена. Попри це, Джанні Інфантіно запевняв, що Іран зіграє на ЧС-2026.