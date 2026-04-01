Боснія сенсаційно перемогла Італію, Швеція у гольовій перестрілці пройшла Польщу у фіналі плейоф відбору на ЧС-2026

У вівторок, 31 березня, відбули матчі у межах фіналу плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

На початку матчу Італії та Боснії ситуація для італійців складалась більш позитивно. Кін відкрив рахунок зустрічі на 15-й хвилині, але наприкінці першого тайму Бастоні отримав червону внаслідок небезпечної підніжки, що змінило хід матчу. Боснійці дотиснули суперника в меншості на 79-й хвилині голом Табаковича. Основний час поєдинку завершився внічию 1:1, тому команди перейшли в овертайми.

В додаткові пів години збірні не змогли вразити ворота одна одної, перевівши гру в серію пенальті. У футбольній лотереї міцніші нерви виявилися в боснійців, які реалізували всі чотири удари, тоді як італійці схибили двічі та зазнали сенсаційної поразки.

Збірні Чехії та Данії також не змогли виявити переможця за 90 хвилин, обмінявшись голами (1:1), і в їхньому матчі почалися овертайми. У додатковий час команди влаштували справжню гойдалку: на 100-й хвилині Крейчі вивів чехів вперед, проте невдовзі данці відповіли влучним пострілом Гьога.

Цей поєдинок теж дійшов до серії одинадцятиметрових, де фортуна посміхнулася господарям поля. Гравці збірної Данії примудрилися не забити тричі, подарувавши Чехії перемогу у післяматчевій серії та путівку на мундіаль.

Туреччина здобула путівку на турнір, втримавши мінімальну перевагу над Косовом 1:0.

Збірна Швеції, яка у півфіналі вибила Україну, вирвала перемогу над Польщею з рахунком 3:2. Поляки двічі відігравалися по ходу зустрічі, відповідаючи на результативні дії Еланги та Лагербільке. Вирішальний м'яч на 88-й хвилині забив Віктор Дьокереш, який у попередньому матчі відзначився історичним хеттриком у ворота української команди.

ЧС-2026. Кваліфікація – Плейоф

31 березня

Швеція – Польща 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 19 Еланга, 1:1 – 33 Залевський, 2:1 – 44 Лагербільке, 2:2 – 55 Свідерський, 3:2 – 88 Дьокереш

Косово – Туреччина 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 53 Актюркоглу

Боснія і Герцеговина – Італія 1:1 (0:1, 1:0, додатковий час 0:0), по пенальті 4:1

0:1 – 15 Кін, 1:1 – 79 Табакович41 – Бастоні (Італія)

Чехія – Данія 2:2 (1:1, 0:0 додатковий час 1:1), по пенальті 3:1

Голи: 1:0 – 3 Шульц, 1:1 – 72 Андерсен, 2:1 – 100 Крейчі, 2:2 – 111 Гьог

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня. Матч відкриття на стадіоні "Ацтека" відбудеться за участю збірних Мексики та ПАР, а всього на цій арені пройде ще чотири матчі чемпіонату світу.

Також сьогодні збірна України у товариському матчі в іспанській Валенсії обіграла національну команду Албанії з рахунком 0:1.