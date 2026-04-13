ФІФА готує новий плейоф на випадок зняття Ірану з ЧС-2026

У ФІФА ведуться переговори щодо проведення міжконтинентального плейоф у разі зняття Ірану з чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє RMC Sport з посиланням на The Athletic.

За інформацією джерела, у плейоф візьмуть участь по дві азійські та європейські збірні з найвищим рейтингом із числа тих, хто не зміг кваліфікуватися на Мундіаль.

У разі такого розвитку подій в турнірі зіграють Італія, Данія від Європи та ОАЕ й Оман від Азії.

Наразі ФІФА не розглядає варіанту з перенесенням матчів збірної Ірану зі стадіонів США у Мексику. "Команда Меллі" заявлена у групі G ЧС-2026, де її суперниками будуть збірні Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що збірна Ірану братиме участь у чемпіонаті світу 2026 та.. ... заперечив існування альтернативних планів.