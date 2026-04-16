Спорт має бути поза політикою: Інфантіно зробив заяву щодо ЧС-2026 та участі в ньому Ірану

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився про участь збірної Ірану в чемпіонаті світу-2026 з футболу, яка досі перебуває під питанням через воєнні дії на Близькому Сході.

Його слова передає Voetbal International.

Функціонер упевнений, що іранці врешті-решт зіграють на турнірі. Він заявив, що спорт має бути поза політикою.

"Іранська команда приїде. Це точно. Ми, звісно, сподіваємося, що на той час ситуація буде мирною. Це б допомогло. Але Іран має приїхати, звісно, вони повинні представляти свій народ. Вони кваліфікувалися, і гравці хочуть грати. Я бачив їх два тижні тому. У них насправді доволі хороша команда. Вони мають приїхати. Спорт має бути поза політикою", – заявив Інфантіно.

Нагадаємо, що ЧС-2026 триватиме з 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді. Збірна Ірану має зіграти з Новою Зеландією та Бельгією в Лос-Анджелесі, а з Єгиптом у Сіетлі.

Раніше була інформація, що у ФІФА ведуться переговори щодо проведення міжконтинентального плейоф у разі зняття Ірану зі світової першості 2026 року.