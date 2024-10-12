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Таловєров назвав найкращого гравця матчу Ліги націй проти Грузії

Володимир Клепач — 12 жовтня, 11:48
Таловєров назвав найкращого гравця матчу Ліги націй проти Грузії
Максим Таловєров
Getty Images

Захисник збірної України Максим Таловєров назвав Михайла Мудрика накращим гравцем матчу третього туру Ліги націй проти Грузії (1:0).

Про це він розповів у інтерв'ю телеграм-каналу Дніпрянин:

"Для мене Мудрик – завжди найкращий гравець. Гол – супер, дуже радий за нього.
Коли пропустили, то встигли вже засмутитися. На щастя, все обійшлося. Щодо вимкнення світла – ніяких думок крім бажання продовжувати грати якнайшвидше не було.
В моменті з можливим пенальті нападник дуже гарно підставився та вже не мав, що робити, крім падати. Дуже радий, що вони не забили після цього штрафного".

Збірна Грузії після трьох матчів лідирує у квартеті, маючи 6 очок. Після екватору змагань "синьо-жовті" розташувалися на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Сакартвело та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.

Відзначимо, що під час матчу Україна Грузія в Познані на певний час пропало освітлення.

Напередодні "синьо-жовті" обіграли лідера квартету Грузію. Єдиний гол у поєдинку забив Михайло Мудрик, який був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.

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Максим Таловєров

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