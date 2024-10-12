Таловєров назвав найкращого гравця матчу Ліги націй проти Грузії

Захисник збірної України Максим Таловєров назвав Михайла Мудрика накращим гравцем матчу третього туру Ліги націй проти Грузії (1:0).

Про це він розповів у інтерв'ю телеграм-каналу Дніпрянин:

"Для мене Мудрик – завжди найкращий гравець. Гол – супер, дуже радий за нього.

Коли пропустили, то встигли вже засмутитися. На щастя, все обійшлося. Щодо вимкнення світла – ніяких думок крім бажання продовжувати грати якнайшвидше не було.

В моменті з можливим пенальті нападник дуже гарно підставився та вже не мав, що робити, крім падати. Дуже радий, що вони не забили після цього штрафного".

Збірна Грузії після трьох матчів лідирує у квартеті, маючи 6 очок. Після екватору змагань "синьо-жовті" розташувалися на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Сакартвело та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.

Відзначимо, що під час матчу Україна Грузія в Познані на певний час пропало освітлення.

Напередодні "синьо-жовті" обіграли лідера квартету Грузію. Єдиний гол у поєдинку забив Михайло Мудрик, який був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.