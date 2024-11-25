Гравець молодіжної збірної України може продовжити кар'єру в МЛС

Захисник Ворскли та молодіжної збірної України Ілля Крупський наближається до того, щоб змінити УПЛ на МЛС.

Про потенційний трансфер 20-річного українця повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, полтавський клуб веде переговори про трансфер Крупського з Нью-Інгленд Революшн.

Також повідомляється, що минулого літа гравця молодіжної збірної можна було придбати за 1,5 мільйона євро. Але зараз відступні за футболіста стали вдвічі більшими – 3 мільйона.

Очікується, що ситуація навколо Крупського вирішиться найближчими днями.

У нинішньому сезоні Ілля Крупський взяв участь у 12 матчах Ворскли, у яких записав на свій рахунок один асист та одну жовту картку.

Він також зіграв у двох товариських зустрічах молодіжної збірної України з Португалією (3:3) та Італією (2:2).

Раніше з'явилася інформація, що національна збірна України отримає вдвічі більші бонуси за потрапляння у плейоф Ліги націй, де вона гратиме проти Бельгії.