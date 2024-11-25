Збірна України отримає подвійні бонуси за вихід у плейоф Ліги націй
Збірна України
УАФ
Гравці збірної України зможуть розраховувати на нестандартний бонус за вихід у плейоф Ліги націй-2024/25.
Про це повідомляє "ТаТоТаке".
За інформацією джерела, спочатку "жовто-сині" мали отримати по 250 тисяч євро за потрапляння у плейоф турніру.
Але ця сума подвоїлася зусиллями президента Полісся Геннадія Буткевича, який зайшов до роздягальні команди після матчу з Албанією (2:1).
Також повідомляється, що президент УАФ Андрій Шевченко порадив футболістам направити бонуси (або їхню частину) на благодійність.
Нагадаємо, що Україна посіла друге місце своєї групи у Дивізіоні В, тим самим заробивши місце у плейоф Ліги націй.
Там команда Сергія Реброва зіграє зі збірною Бельгії за право виступати у найвищому дивізіоні у наступному розіграші турніру.