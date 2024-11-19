Молодіжна збірна України розписала мирову з Італією

У вівторок, 19 листопада, молодіжна збірна України зіграла внічию виїзний товариський матч з Італією.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Італійці повели в рахунку в середині першого тайму, коли півзахисник Джованні Фаббіан з меж штрафної пробив у кут воріт Руслана Нещерета (1:0). Українці майже одразу відновили рівновагу – Іллі Квасниці вдався потужний удар (1:1). Проте збірна Італії знову вийшла вперед наприкінці тайму завдяки голу Франческо Еспозіто (2:1).

"Синьо-жовті" змогли знову зрівняти рахунок у другій половині – Ігор Краснопір відправив м'яч у сітку після відмінної передачі Царенка (2:2).

Товариський матч

19 листопада

Італія U-21 – Україна U-21 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 26 Фаббіан, 1:1 – 28 Квасниця, 2:1 – 45 Еспозіто, 2:2 – 83 Краснопір

Італія (U-21): Дзаккі (Сассі, 46), Палестра, Бертола, Гіларді, Туріккья (Руджері, 74), Касадеї (Вольпато, 74), Праті, Міретті (Ньонто, 58), Пафунді (Ндур, 58), Фаббіан, П. Еспозито (Амброзіно, 74)

Україна (U-21): Нещерет, Кузик (Хлань, 61), Батагов, Козік, Крупський, Яцик (Мельниченко, 66), Варфоломєєв, Федор (Царенко, 58), Брагару, Квасниця (Велетень, 46), В’юнник (Краснопір, 81)

Попереджений: Бертола (33)

Нагадаємо, у попередньому спарингу "синьо-жовті", які в жовтні достроково оформили путівку до фінального турніру Євро-2025 U-21, зіграли внічию з португальцями (3:3).