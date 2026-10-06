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Дуже прикрий результат: Крупський – про поразку України від Угорщини

Сергій Шаховець — 6 жовтня 2026, 00:14
Дуже прикрий результат: Крупський – про поразку України від Угорщини
Ілля Крупський
інстаграм Іллі Крупського

Захисник збірної України Ілля Крупський висловився про поразку від Угорщини (1:2) у четвертому турі Ліги націй УЄФА-2026/27.

Про це футболіст сказав у коментарі MEGOGO.

"Не знаю, ми старалися, хотіли – і це, вважаю, найголовніше. На жаль, сьогодні трішки не вистачило навіть утримати нічию.

Це дуже прикрий результат для нас. Але нічого страшного, будемо боротися. Попереду ще два матчі, які можуть усе перевернути", – сказав Крупський.

Зазначимо, що команда Андреа Мальдери зазнала другої поспіль поразки у розіграші Ліги націй. Після чотирьох турів збірна України посідає третє місце в групі В2, маючи в активі чотири очки.

Ілля Крупський відіграв повний матч проти Угорщини, але не відзначився результативними діями. Для 22-річного захисника це був другий поєдинок за національну команду.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Ілля Крупський

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