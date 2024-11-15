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Україна U-21 оголосила стартовий склад на спаринг з Португалією

Ігор Чернявський — 15 листопада 2024, 18:58
Україна U-21 оголосила стартовий склад на спаринг з Португалією
УАФ

Збірна України оголосила стартовий склад на товариський матч проти Португалії.

Україна: Єрмаков, Роман, Батагов (К), Козік, Гусєв, Яцик, Мельниченко, Царенко, Брагару, Велетень, Горбач.

Запасні: Нещерет, Пахолюк, Крупський, Огарков, Хлань, Краснопір, В’юнник, Федор, Квасниця, Кузик, Варфоломєєв.

Гра стартує о 19:30 за київським часом. Пряму трансляцію на YouTube проведе Українська асоціація футболу.

Нагадаємо, ще у вересні українська молодіжка достроково здобула путівку на чемпіонат Європи-2025. Команда Унаї Мельгоси виграла 8 стартових матчів відбору, але потім поступилася Англії та Сербії, що призвело до втрати лідерства у квартеті.

Збірна України U-21

Збірна України U-21

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