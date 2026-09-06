Присвячую його мамі: Крупський – про дебютний гол у складі Харкова
21-річний захисник Ілля Крупський присвятив свій дебютний гол у складі ФК Харків своїй матері та розкрив тактичні настанови від наставника команди Младена Бартуловича перед матчем з Оболонню.
Його слова передає пресслужба УПЛ.
"Ми награвали це вчора на стандартах. Награвали, що я буду бити в один дотик, але так вийшло, що я оцінив ситуацію і побачив, що зовсім один. У принципі, вдалося добре: влучив, забив, дуже щасливий.
Хочу цей гол присвятити мамі, тому що в неї завтра день народження, це такий маленький подарунок. Я щасливий, щаслива, я впевнений, моя сім'я. І щасливий, що я нарешті забив свій дебютний м'яч за Харків".
Окрім того, Крупський зазначив, що перед поєдинком Бартулович закликав команду закривати результат гри в першому таймі.
"Младен Бартулович нам казав, що такі команди потрібно закривати у першому таймі, щоб потім було легше. Як ми бачимо, у другому таймі вони нам нічого не дали особливо створити. Була перекладина, але ми не забили".
Нагадаємо, що харківський колектив оформив розгром над "пивоварами" у 5 турі Української Прем'єр-ліги з рахунком 5:0. Команда Олександра Антоненка залишалась вдесятьох після вилучення Волохатого на 7-й хвилині зустрічі.
Крупський у цій зустрічі забив четвертим, влучно пробивши з-за меж штрафного майданчика на 24-й хвилині.