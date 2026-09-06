Присвячую його мамі: Крупський – про дебютний гол у складі Харкова

21-річний захисник Ілля Крупський присвятив свій дебютний гол у складі ФК Харків своїй матері та розкрив тактичні настанови від наставника команди Младена Бартуловича перед матчем з Оболонню.

Його слова передає пресслужба УПЛ.

"Ми награвали це вчора на стандартах. Награвали, що я буду бити в один дотик, але так вийшло, що я оцінив ситуацію і побачив, що зовсім один. У принципі, вдалося добре: влучив, забив, дуже щасливий.

Хочу цей гол присвятити мамі, тому що в неї завтра день народження, це такий маленький подарунок. Я щасливий, щаслива, я впевнений, моя сім'я. І щасливий, що я нарешті забив свій дебютний м'яч за Харків".