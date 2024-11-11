Захисник Полісся: Не знаю, як так можна судити

Захисник Полісся Артем Смоляков обурений суддівством у матчі 13 туру чемпіонату України проти Динамо.

Про це він сказав у післяматчевому флешкоментарі. Його слова наводить пресслужба Полісся.

"Можу сказати, що Тимчик потрапив в дуже гарний таймінг. Було дуже багато простору, він міг мене прокинути, тому треба було вже якось руками смикати. Тобто пенальті був, я цього не заперечую. Таке суддівство, я не знаю, що з цим робити, як так можна судити. У мене дуже багато питань. Ніякої послідовності не було. Так, пенальті було, питання немає. Десь сфолив – ставлять в нашу сторону, десь З порушення в Богдана Михайліченка, йому дають червону. На мені порушують весь другий тайм - ніякої реакції. Ні жовтої, нічого, мене це дуже бісить", – сказав Смоляков.

Серйозні претензії до суддівства були і в головного тренера Полісся Імада Ашура. Він не захотів багато говорити на цю тему, але заявив, що соромно має бути не його команді, а іншим людям.

Нагадаємо, після матчу з Олександрією Полісся озвучило свої вимоги до УПЛ та УАФ – покарати арбітрів, які припустилися помилки, а також організувати зустріч за участі голови суддівського комітету та представників клубів УПЛ. Цю ініціативу вже підтримала Оболонь.