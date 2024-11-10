Динамо в більшості обіграло Полісся у 13 турі УПЛ

Київське Динамо здобуло мінімальну перемогу над Поліссям у межах 13 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь підопічних Олександра Шовковського.

На 22-й хвилині поєдинку Владислав Ванат відкрив рахунок після удару в один дотик з передачі Миколи Шапаренка. Уже через 5 хвилин киянам вдалося подвоїти перевагу.

Кияни заробили пенальті після влучання м'яча в руку Артему Смолякову. Андрій Ярмоленко впевнено реалізував удар з 11-метрової позначки. Для капітана Динамо цей гол став 110-м в Українській Прем'єр-лізі.

Антигероєм житомирян став Богдан Михайличенко, який за 6 хвилин заробив дві жовті картки та був вилучений з поля. Попри це гості намагалися врятувати ситуацію та відіграли один гол на 86 хвилині гри.

Чемпіонат України – УПЛ

13 тур, 10 листопада

Динамо Київ – Полісся Житомир 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Ванат, 2:0 - 27 Ярмоленко, 2:1 - 86 Гуцуляк

Динамо: Бущан, Дячук, Попов, Бражко, Ярмоленко (Михавко 87), Шапаренко (Рубчинський 65), Ванат, (Волошин 65) Кабаєв (Герреро 65), Тимчик (Караваєв 87), Буяльський, Дубінчак.

Полісся: Волинець, Сарапій, Віале, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Лєднєв (Венделл 61), Мельниченко (Крушинський 61), Гуцуляк, Назаренко (Мустафаєв 78), Луіфер (Тейлор 46).

Попередження: Михайличенко 39, Михайличенко 45, Смоляков 45, Попов 66, Лукас Тейлор 82

Вилучення: Михайличенко 45 (друга жовта)

Після цієї перемоги підопічні Олександра Шовковського знову очолили турнірну таблицю чемпіонату України, маючи рівну кількість балів з Олександрією – по 32. Полісся після 12 матчів розташувалося на 4 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 22 залікових бали.

Наступну гру обидві команди проведуть після паузи на міжнародні матчі. Кияни прийматимуть Чорноморець 23 листопада, а Полісся зустрінеться із Зорею 25-го.