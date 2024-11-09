Ми платимо 200 тисяч, щоб з нас познущалися? Директор Оболоні видав вогняний спів про суддівство та ВАР

Директор Оболоні Олександр Різниченко дуже невдоволений суддівством у чемпіонаті України.

Про це він заявив у прямому ефірі УПЛ ТБ.

"Я вам хочу сказати так: якщо вчора ввечері в нас був один клуб, які підтримав заяву Полісся, то сьогодні я з упевненістю можу сказати, що до нас доєднався Інгулець. Я вчора розмовляв з президентом Олександром Григоровичем Поворознюком, ми дуже щільно обговорили ці питання. Він сказав, що Інгулець із задоволенням приєднується до нас для того, щоб вирішувати ці питання, які у нас зараз відбуваються з арбітражем у нашому українському футболі.

Те, що Полісся назвало це (рішення арбітрів не призначати пенальті – прим.) злочином, – ви знаєте, я підтримую це, тому що ми самі пройшли ці етапи. Я не хочу говорити багато. Цього сезону була гра Ворскла – Оболонь, у якій був чистий незарахований гол, у нас забрали очки. Головний арбітр у полі навіть не використав ВАР.

Арбітром на ВАР був пан Козиряцький, спостерігачем – пан Абдула. Ці ж люди вчора працювали на матчі Лівий берег – Інгулець, тому мені не дивно, що арбітри прийняли таке рішення. Ми це проговоримо давно, ми постійно говоримо про це.

Також цього сезону був матч Оболонь – Олександрія, в якому нам не дали чистий пенальті. І в цьому випадку, і з Ворсклою, пан Ріццолі визнав, що арбітри припустилися помилок. Вибачте, навіщо ми тоді використовуємо ВАР? Ми платимо величезні гроші – команда-господар платить 200 тисяч гривень для того, щоб на матчі працював ВАР. Навіщо ми викидаємо ці гроші? Кому ми викидаємо ці гроші? Щоб ці люди прийшли, познущалися з нас і поїхали назад?" – іронічно запитав Різниченко.