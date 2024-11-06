Полісся звинуватило Шандора та Блавацького у злочинній халатності

Полісся вимагає покарати арбітрів Олександра Шандора та Романа Блавацького, які обслуговували матч житомирців проти Олександрії.

Про цю та ще дві вимоги "вовки" заявили на своєму сайті.

"ФК Полісся висловлює вдоволення рішенням УАФ вперше в історії українського футболу опублікувати записи розмов арбітрів з кабіни VAR.

Переглянувши надані матеріали, ФК Полісся обурений діями головного арбітра Олександра Шандора і арбітра VAR Романа Блавацького у матчі Олександрія – Полісся у 12 турі УПЛ епізоду, який відбувся на 90+3 хвилині гри. Із записів чітко зафіксовано, що головний арбітр матчу Шандор і арбітр VAR Блавацький жодним чином не переконалися у правильності чи неправильності рішення.

Головний арбітр Шандор не бачив епізод, не переглянув повтор (не використав VAR) і відповідно не виконав свої прямі обов’язки у матчі. Арбітр VAR Блавацький зафіксував можливе потрапляння м’яча у руку у штрафному майданчику ФК Олександрія, однак проявив неприпустимий і підозрілий поспіх у рішенні, а також без жодних переконливих аргументів завершив перегляд ключового моменту матчу прямих конкурентів.

В свою чергу Шандор, не отримавши від Блавацького впевненої аргументації щодо епізоду з рукою, відмовився самостійно переглянути епізод. Таким чином головний арбітр Шандор та арбітр VAR Блавацький проявили злочинну халатність, яка кардинально вплинула на фінальний результат матчу і як наслідок хід чемпіонату.

ФК Полісся вимагає:

1) надати оцінки діям головного арбітру Шандору та арбітру VAR Романа Блавацького;

2) застосувати усі необхідні дисциплінарні міри до головного арбітра Шандора та арбітра VAR Романа Блавацького задля унеможливлення схожих помилок в майбутньому;

3) закликає клуби УПЛ підтримати ініціативу ФК Полісся про очну зустріч клубів з консультантом з арбітражу УАФ Н. Ріцоллі та головою суддівського корпусу УАФ К. Монзуль, для обговорення гострих питань стосовно рішень арбітрів, які у великій кількості виникли впродовж початку цього сезону, і мали вплив на результат", – йдеться в заяві.