"Вдало" вийшов на заміну: Ліверпуль втратив захисника через травму у матчі проти Астон Вілли

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот повідомив, що він не зможе розраховувати на Конора Бредлі як мінімум у двох наступних матчах.

Слова 46-річного нідерландця наводить The Athletic.

Правий захисник "червоних" вийшов на поле в поєдинку АПЛ проти Астон Вілли (2:2) на 66-й хвилині. Проте на 89-й хвилині він був змушений залишити гру через травму.

"Він щось відчув, коли зробив ривок. Щодо травм, я завжди кажу, що якщо гравець хоче піти з поля сам, то це не є багатообіцяючою ознакою. Це означає, що він на 99,9% не зможе зіграти з Манчестер Сіті (23 лютого), і я не очікую на нього й проти Ньюкасла (26 лютого). Ми побачимо, чи буде це один, два тижні або довше", – заявив Слот.

У цьому сезоні мерсисайдці регулярно використовували Бредлі як запасного гравця, який підстраховував Трента Александер-Арнольда. На його рахунку два асисти у 22 матчах Ліверпуля в усіх турнірах.

Нагадаємо, що вчора окрім поєдинку Ліверпуля та Астон Вілли пройшли матчі Ліги чемпіонів, за результатами яких визначилися всі учасники 1/8 фіналу, серед яких як раз є команда Слота.