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Нападник Арсенала став найкращим німецьким бомбардиром в історії АПЛ

Олексій Мурзак — 1 листопада 2026, 22:55
Нападник Арсенала став найкращим німецьким бомбардиром в історії АПЛ
Кай Гаверц
Getty Images

Нападник Арсенала Кай Гаверц забив 46-й гол у Прем'єр-лізі й одноосібно очолив рейтинг німецьких бомбардирів англійського елітного дивізіону.

Про це повідомив статистичний портал Opta.

Рекорд він встановив у матчі з Ліверпулем в межах 9 туру першості, коли відзначився на 16-й хвилині виїзної зустрічі, яка завершилася перемогою "канонірів" з рахунком 1:0.

Цей гол дозволив йому випередити Ілкая Гюндогана, на рахунку якого 45 м'ячів в АПЛ.

У Прем'єр-лізі Гаверц забив 19 голів за Челсі та 27 – за Арсенал.

Напередодні головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про плани команди на підписання нового контракту із Декланом Райсом.

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