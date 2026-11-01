Нападник Арсенала став найкращим німецьким бомбардиром в історії АПЛ

Нападник Арсенала Кай Гаверц забив 46-й гол у Прем'єр-лізі й одноосібно очолив рейтинг німецьких бомбардирів англійського елітного дивізіону.

Про це повідомив статистичний портал Opta.

Рекорд він встановив у матчі з Ліверпулем в межах 9 туру першості, коли відзначився на 16-й хвилині виїзної зустрічі, яка завершилася перемогою "канонірів" з рахунком 1:0.

Цей гол дозволив йому випередити Ілкая Гюндогана, на рахунку якого 45 м'ячів в АПЛ.

46 - Kai Havertz is now the all-time leading German goalscorer in the Premier League (46 goals), overtaking Ilkay Gündogan (45). Summit. https://t.co/SuvYtYHPOq — OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2026

У Прем'єр-лізі Гаверц забив 19 голів за Челсі та 27 – за Арсенал.

Напередодні головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про плани команди на підписання нового контракту із Декланом Райсом.