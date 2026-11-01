Нападник Арсенала став найкращим німецьким бомбардиром в історії АПЛ
Кай Гаверц
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Нападник Арсенала Кай Гаверц забив 46-й гол у Прем'єр-лізі й одноосібно очолив рейтинг німецьких бомбардирів англійського елітного дивізіону.
Про це повідомив статистичний портал Opta.
Рекорд він встановив у матчі з Ліверпулем в межах 9 туру першості, коли відзначився на 16-й хвилині виїзної зустрічі, яка завершилася перемогою "канонірів" з рахунком 1:0.
Цей гол дозволив йому випередити Ілкая Гюндогана, на рахунку якого 45 м'ячів в АПЛ.
У Прем'єр-лізі Гаверц забив 19 голів за Челсі та 27 – за Арсенал.
Напередодні головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про плани команди на підписання нового контракту із Декланом Райсом.