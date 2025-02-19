Ліверпуль не зміг обіграти Астон Вілли в матчі 29 туру АПЛ

В перенесеному матчі 29 туру АПЛ Ліверпуль в гостях не зміг обіграти Астон Віллу, закрутивши інтригу чемпіонського титулу.

Поєдинок завершився із рахунком 2:2.

Рахунок у матчі відкрив Мохамед Салах, відгукнувшись на передачу Діогу Жоти. Зазначимо, що перед цим арбітри скасували дебютний м'яч Рашфорда через офсайд.

Підопічні Емері змогли перевернути гру ще у першому таймі, двічі відзначившись у воротах Аліссона.

На початку другого тайму Трент потужним ударом з лінії карного майданчика зрівняв рахунок. На 83-й хвилині зустрічі Джейкоб Ремзі міг принести своїй команді перемогу, проте і його гол арбітри скасували.

Зазначимо, що поєдинок було зіграно раніше встановленого строку через вихід Ліверпуля до фіналу Кубку ліги.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

29 тур, 19 лютого

Астон Вілла – Ліверпуль 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 – Салах, 29, 1:1 – Тілеманс, 38, 2:1 – Воткінс, 45+3, 2:2 – Александер-Арнольд, 61

За підсумками 26 зіграних матчів "червоні" мають у своєму активі 61 заліковий бал, в той час, як Арсенал залишається на відстані 8 очок, але має гру в запасі.