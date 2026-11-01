МЮ не планує звільняти Карріка найближчим часом – ЗМІ

Манчестер Юнайтед не планує звільняти Майкла Карріка з посади головного тренера.

Про це повідомляє журналіст Алекс Крук з Talksport.

Попри те, що клуб не може виграти вже 9 матчів поспіль, боси "манкуніанців" схиляються до того, щоб дати фахівцю можливість виправити ситуацію – він точно очолюватиме МЮ на матчі з Ромою в Лізі чемпіонів.

Окремі ЗМІ також повідомляли, що керівництво Юнайтед не хоче звільняти Карріка прямо зараз через те, що наближується міжнародна перерва, під час якої у потенційного нового тренера буде більше часу на адаптацію.

МЮ переживає не найкращі часи, перебуваючі за підсумками 9 туру на 17 місці в турнірній таблиці, випереджаючі Крістал Пелес лише за додатковими показниками.

Напередодні "манкуніанці" вчергове програли в АПЛ – цього разу Челсі.