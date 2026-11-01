Дводенний запій: стала відома причина відсторонення зірки Евертона

Стала відома причина відсторонення Евертоном своєї головної зірки Джека Гріліша від матчів.

Про це повідомили у The Sun.

Англієць провів у клубах та барах дві ночі поспіль – 19 та 20 жовтня, повертаючись додому лише для сну. Спочатку вінгер провів ніч у караоке-барі, після чого повернувся до друзів, а звідти вирушив до бару The Mucky Pup.

Також за цей час Гріліш відвідав боулінг-клуб, пропустивши тренування Евертона.

Через це у клубі вирішили покарати 31-річного футболіста відстороненням від матчів та штрафом – з цих причин Гріліш пропустив ігри з Арсеналом в АПЛ та Ньюкаслом в Кубку ліги.

У поточному сезоні Гріліш провів 8 матчів за Евертон у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Він виступає за "ірисок" на правах оренди, права на гравця належать Манчестер Сіті.

Раніше став відомий суперник, з яким Евертон зіграє в 1/4 фіналу Кубку англійської ліги.