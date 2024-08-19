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Драмбаєв: це гарні емоції перед відповідальною грою з Бетісом

Володимир Кук — 19 серпня, 15:45
Драмбаєв: це гарні емоції перед відповідальною грою з Бетісом
Олександр Драмбаєв
ФК Кривбас

Захисник Кривбаса Олександр Драмбаєв заявив, що перемога над Вересом у матчі 3-го туру Української Прем'єр-ліги це гарні емоції перед відповідальною грою з Бетісом у плейоф кваліфікації Ліги Конференції.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Дуже раді, що нам вдалось перемогти. Тому це гарні емоції перед відповідальною грою з Бетісом. Емоційний стан команди вже кращий, тому на позитиві готуємось до прийдешнього поєдинку Ліги Конференції", сказав Драмбаєв.

Нагадаємо, що Кривбас на виїзді переміг Верес 2:0 у матчі з двома вилученнями. Менш ніж за три доби до цього, команда Юрія Вернидуба провела виїзний матч проти Вікторії Пльзень у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, в якому зазнала мінімальної поразки 0:1. Вже цього четверга криворіжці продовжать свій єврокубковий шлях — у словацькому Кошице прийматимуть іспанський Бетіс, але вже у кваліфікації ЛК.

Верес Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Олександр Драмбаєв

Олександр Драмбаєв

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