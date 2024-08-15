Кривбас зустрінеться з Бетісом в плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Криворізький Кривбас зіграє проти іспанського Бетіса в плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Команди проведуть першу гру за тиждень, 22 серпня, на міському стадіоні в словацькому Кошице. Друга зустріч між командами запланована на 29 серпня.

Зазначимо, що підопічні Юрія Вернидуба вилетіли в ЛК після поразки від чеської Вікторії Пльзень у двоматчевому протистоянні в 3 етапі кваліфікації ЛЄ.

Перший поєдинок між командами проходив у Словаччині та завершився поразкою 2:1. Українці першими відкрили рахунок, але потім пропустили два голи.

Матч-відповідь відбувся за тиждень в Чехії. Український колектив мінімально поступився. Єдиний гол у поєдинку на старті другого тайму забив нападник Даніель Вашулін.

Напередодні, у 2 турі чемпіонату України Карпати вдома розбили Кривбас з рахунком 3:0. Після матчу Вернидуб не потиснув руку своєму опоненту з львівського клубу — Владиславу Лупашку, раніше стали відомі деталі конфлікту між Юрієм та тренерським штабом Карпат.