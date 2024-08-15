Кривбас знову поступився Вікторії у кваліфікації Ліги Європи

Криворізький Кривбас на виїзді поступився чеській Вікторії Пльзень у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1.

Криворіжці активно розпочали матч, намагалися комбінувати та створювати моменти у воріт суперників. Однак не змогли розвинути у щось більше свої напівмоменти.

Водночас Вікторія відкрила рахунок на старті другої половини гри. Півзахисник Павел Шульц навісив точно на голову нападнику Даніелю Вашуліну, який переправив м'яч у ворота (1:0). Одразу за хвилину Вашулін міг оформити дубль, одна м'яч після його удару поцілив у стійку.

Ліга Європи-2024/2025 — Кваліфікація

3 раунд, матч-відповідь

15 серпня

Вікторія Пльзень (Чехія) — Кривбас (Україна) 1:0 (0:0)

Перший матч 2:1

Гол: 1:0 - 52 Вашулін

Вікторія: Твердонь, Дуе, Гранац, Ємелка, Гавел, Чер, Калвах, Слончик (Ірка 50), Копіц (Каду 85), Шульц, Вашулін (Видра 71)

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік (Бандейра 84), Романчук, Стецьков, Дібанго, Бізімана (Твердохліб 61), Вакулко, Кузик (Драмбаєв 71), Луньов (Кожушко 84), Микитишин (Хомченовський 61), Аду

Попередження: Кліщук 15, Стецьков 43, Хомченовський 77, Аду 89

Надалі Кривбас продовжить свій шлях у 4 раунді кваліфікації Ліги конференцій, де суперником криворіжців буде іспанський Бетіс. Перший матч відбудеться 22 серпня.