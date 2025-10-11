Палссон: П'ять голів з п'яти ударів українців – це шокує

Захисник Ісландії Віктор Палссон висловив своє невдоволення поразкою від України в матчі відбору до ЧС-2026.

Думки гравця після програного матчу передає Visir.

"Звичайно, після такого матчу ти не відчуватимеш себе добре. Я вважаю, що ми чудово провели перший тайм, але дозволили суперникам забити три голи. Після цього в нас були ще моменти. Ми доволі добре контролювали гру, продемонстрували характер, зробивши рахунок 1:1. Але на такому рівні тебе карають за помилки.

Ці помилки – точно те, на що нам потрібно звернути увагу. Звичайно, ми могли б зробити щось краще, але нам ще потрібно буде подивитись, що саме. У суперників п'ять ударів, і вони забивають п'ять м'ячів – це шокує", – розповів Палссон.

Завдяки цій перемозі, Україна обійшла Ісландію та вийшла на друге місце групи D, маючи в активі 4 очки після трьох турів. У наступному матчі українці зіграють з Азербайджаном. Цей поєдинок відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що матч проти Ісландії став другим найбільш результативним в історії збірної України.

Раніше підсумки гри підбив головний тренер ісландців Гюннлейгссон.