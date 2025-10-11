Кожен удар у бік воріт – гол, – тренер Ісландії розчарований поразкою від України

Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гюннлейгссон висловився про поразку команди від України в матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Слова фахівця передає Visir.

"Це був дивний матч. Україна – серйозна команда, але більшу частину матчу ми виглядали дуже добре. Я пишаюсь своїми гравцями.

Мені здається, що ми зараз на рівні 2013-2014 років. Команда формується і набирає силу, молоді хлопці сповнені енергії, але інколи трапляються такі помилки, які важко пояснити. Здавалося, що кожен їхній удар у бік воріт закінчувався голом. Та загалом я не пригадую, щоб Ісландія грала вдома проти такої сильної збірної та демонструвала такий динамічний та якісний футбол", – розповів Гюннлейгссон.

Також наставник окремо відзначив камбек команди за рахунку 1:3.

"Я отримав величезне задоволення, це був чудовий матч, але ми повинні винести урок. Характер – ось найважливіше слово. Зрівняти рахунок, поступаючись 1:3, це справді було сильно", – резюмував ісландський тренер.

Завдяки цій перемозі, Україна обійшла Ісландію та вийшла на друге місце групи D, маючи в активі 4 очки після трьох турів. У наступному матчі українці зіграють з Азербайджаном. Цей поєдинок відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що матч проти Ісландії став другим найбільш результативним в історії збірної України.