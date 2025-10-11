Матч проти Ісландії став другим найбільш результативним в історії збірної України
Вчора, 10 жовтня, збірна України обіграла Ісландію з рахунком 5:3 у матчі третього туру групового етапу відбору чемпіонату світу 2026 року.
Підопічні Сергія Реброва йшли на перерву за переваги у два голи, проте за 15 хвилин до кінця зустрічі ісландці відновили паритет. І тільки на останніх хвилинах "синьо-жовті" забили ще двічі та вирвали важливу перемогу.
Команди забили на двох вісім голів, що стало другим найбільшим показником в історії у матчах за участі збірної України. Це повторення результатів ігор, у яких українці розгромили Сан-Марино (8:0) у відборі чемпіонату світу-2014 та зазнали своєї найбільшої поразки за весь час, програвши Франції (1:7) у товариському матчі.
Рекорд належить рекордній перемозі національної збірної, яка розгромила все той же Сан-Марино (9:0) у все тому ж відборі чемпіонату світу 2014 року.
Найрезультативніші матчі в історії збірної України
- Україна – Сан-Марино 9:0 (відбір ЧС-2014, 6 вересня 2013 року);
- Сан-Марино – Україна 0:8 (відбір ЧС-2014, 15 жовтня, 2013 року);
- Франція – Україна 7:1 (товариський матч, 7 жовтня 2020 року);
- Ісландія – Україна 3:5 (відбір ЧС-2026, 10 жовтня 2025 року).
Нагадаємо, що головний тренер збірної України Сергій Ребров залишився задоволений виступом молодих гравців у матчі проти Ісландії.