Матч проти Ісландії став другим найбільш результативним в історії збірної України

Олексій Погорелов — 11 жовтня 2025, 09:05
Вчора, 10 жовтня, збірна України обіграла Ісландію з рахунком 5:3 у матчі третього туру групового етапу відбору чемпіонату світу 2026 року.

Підопічні Сергія Реброва йшли на перерву за переваги у два голи, проте за 15 хвилин до кінця зустрічі ісландці відновили паритет. І тільки на останніх хвилинах "синьо-жовті" забили ще двічі та вирвали важливу перемогу.

Команди забили на двох вісім голів, що стало другим найбільшим показником в історії у матчах за участі збірної України. Це повторення результатів ігор, у яких українці розгромили Сан-Марино (8:0) у відборі чемпіонату світу-2014 та зазнали своєї найбільшої поразки за весь час, програвши Франції (1:7) у товариському матчі.

Рекорд належить рекордній перемозі національної збірної, яка розгромила все той же Сан-Марино (9:0) у все тому ж відборі чемпіонату світу 2014 року.

Найрезультативніші матчі в історії збірної України

  1. Україна – Сан-Марино 9:0 (відбір ЧС-2014, 6 вересня 2013 року);
  2. Сан-Марино – Україна 0:8 (відбір ЧС-2014, 15 жовтня, 2013 року);
  3. Франція – Україна 7:1 (товариський матч, 7 жовтня 2020 року);
  4. Ісландія – Україна 3:5 (відбір ЧС-2026, 10 жовтня 2025 року).

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Сергій Ребров залишився задоволений виступом молодих гравців у матчі проти Ісландії.

