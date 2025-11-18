Українська правда
Вони не були близькі до голу, – воротар Ісландії оцінив поразку від України

Володимир Максименко — 18 листопада 2025, 11:20
Воротар збірної Ісландії Еліас-Рафн Олафссон висловився про поразку команди від України, яка коштувала команді місця у плейоф за вихід до чемпіонату світу.

Слова футболіста наводить Mbl.is.

"Звичайно, всі наші гравці засмучені. Мрія кожного грати на чемпіонаті світу, а тепер ця мрія зникла. Ми не повинні пропускати такі легкі голи. Нам потрібно буде проаналізувати цей матч. Я не відчував, що українці близькі до голу, доки в сітку не влетів перший м'яч.

Ми були під величезним тиском, але я не вважав моменти збірної України небезпечними. Такий футбол", – розповів Олафссон.

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.

Збірна України з футболу Збірна Ісландії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Ісландії з футболу

