Легендарний Депортиво повернувся до Ла Ліги після восьми років відсутності

Депортиво Ла Корунья повернувся до елітного дивізіону чемпіонату Іспанії, де востаннє виступав у 2018 році.

У 41-му турі "турки" перемогли на виїзді Вальядолід із рахунком 2:0. Цей результат гарантував команді з Ла Коруньї пряму путівку до Ла Ліги. Команда Антоніо Ідальго вже не опуститься нижче другого місця.

Востаннє легендарна команда виступала у Ла Лізі у сезоні 2017/18. З того часу "турки" навіть встигли пограти у третьому дивізіоні.

Зазначимо, що Депортиво ставав чемпіоном Іспанії у сезоні 1999/00 та п'ять разів здобував срібні нагороди. Крім того, славетний клуб двічі вигравав Кубок Іспанії та тричі Суперкубок країни.

Турнірна таблиця Сегунди Standings provided by Sofascore

Раніше першу путівку до Ла Ліги здобув Расінг Сантандер. В останньому турі ці дві команди визначать чемпіона Ла Ліги 2.