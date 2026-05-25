Легендарний Депортиво повернувся до Ла Ліги після восьми років відсутності
Депортиво Ла Корунья повернувся до елітного дивізіону чемпіонату Іспанії, де востаннє виступав у 2018 році.
У 41-му турі "турки" перемогли на виїзді Вальядолід із рахунком 2:0. Цей результат гарантував команді з Ла Коруньї пряму путівку до Ла Ліги. Команда Антоніо Ідальго вже не опуститься нижче другого місця.
Востаннє легендарна команда виступала у Ла Лізі у сезоні 2017/18. З того часу "турки" навіть встигли пограти у третьому дивізіоні.
Зазначимо, що Депортиво ставав чемпіоном Іспанії у сезоні 1999/00 та п'ять разів здобував срібні нагороди. Крім того, славетний клуб двічі вигравав Кубок Іспанії та тричі Суперкубок країни.
Раніше першу путівку до Ла Ліги здобув Расінг Сантандер. В останньому турі ці дві команди визначать чемпіона Ла Ліги 2.