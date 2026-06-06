Захисник збірної Румунії, яким цікавилося Динамо, відмовився їхати в Україну – ЗМІ

Центральний захисник польського Ракува Богдан Раковіцан не хоче переїжджати в Україну ще на початковій стадії перемовин.

Про це інформує ТаТоТаке.

Зазначається, що 26-річний футболіст дійсно входив у шортлист київського Динамо, але сам оборонець збірної Румунії відмовився від такого варіанту продовження своєї кар'єри. Богданом цікавляться інші європейські колективи.

Також повідомлялося, що кияни готові заплатити за Раковіцана 2,5 мільйона євро. Цю вартість оцінює якраз портал Transfermarkt.

Контракт центрбека з польським клубом спливає 30 червня 2028 року.

Відзначимо, що Раковіцан виступає за Ракув із січня 2022-го. Відтоді провів у футболці команди 118 матчів (6 голів та 3 асисти).

Цікаво, що Богдан грав проти України у рамках чемпіонату Європи-2024. Він отримав від головного тренера збірної Румунії три ігрові хвилини, а його команда розгромила "синьо-жовтих" 3:0. Загалом за національну команду провів вже 5 ігор.

Раніше повідомлялося, що Динамо отримало понад мільйонний штраф від КДК УАФ.