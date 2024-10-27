Попов травмувався на 17-й хвилині матчу з Шахтарем

Сьогодні, 27 жовтня, о 18:00 розпочався центральний матч першого кола Української Прем'єр-ліги, в якому Динамо приймає Шахтар на стадіоні ім. В. Лобановського.

Перша заміна у матчі відбулася вже на 17-й хвилині, коли травму на рівному місці отримав ключовий захисник столичного клубу Денис Попов. Замість нього на полі з'явився Крістіан Біловар.

Наразі рахунок у зустрічі 0:0. Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію.

В інших матчах ігрового дня Зоря переграла Лівий Берег, а Ворскла розписала мирову з Вересом.