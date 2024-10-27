Динамо Київ – Шахтар 0:0. ОНЛАЙН
Київське Динамо зустрінеться з донецьким Шахтарем у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.
Українське класичне відбудеться в неділю, 27 жовтня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок матчу – о 18:00 за київським часом.
Склади команд
Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Ванат, Андрієвський, Кабаєв, Тимчик, Буяльський (к), Михавко, Дубінчак, Брагару.
Шахтар: Різник, Бондар, Егіналду, Криськів, Судаков, Зубков, Педро Енріке, Сікан, Бондаренко, Матвієнко (к), Конопля.
Егіналду класну розрізну передачу на Зубкова віддав, Олександр довго оброблював м'яч і його встиг накрити Попов.
Команди виходять на поле!
Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).
Після дев'яти зіграних матчів Динамо очолює турнірну таблицю, випереджаючи "гірників" на шість очок.
Зазначимо, що напередодні команди провели матчі у єврокубках. У вівторок, 22 жовтня, Шахтар зазнав мінімальної поразки від Арсенала, а у четвер підопічні Олександр Шовковського поступилися Ромі.