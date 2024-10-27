Динамо Київ – Шахтар 0:0. ОНЛАЙН

Київське Динамо зустрінеться з донецьким Шахтарем у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Українське класичне відбудеться в неділю, 27 жовтня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок матчу – о 18:00 за київським часом.

Склади команд

Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Ванат, Андрієвський, Кабаєв, Тимчик, Буяльський (к), Михавко, Дубінчак, Брагару.

Шахтар: Різник, Бондар, Егіналду, Криськів, Судаков, Зубков, Педро Енріке, Сікан, Бондаренко, Матвієнко (к), Конопля.

8' Зубков змістився у центр і небезпечно пробивав, м'яч влучив у поперечку! 7' Михавко пас на хід на Ваната віддавав, однак Різник вийшов з воріт і забрав м'яч у руки. 6' Егіналду класну розрізну передачу на Зубкова віддав, Олександр довго оброблював м'яч і його встиг накрити Попов. 5' Сигналізують "гірники" про гру рукою в центрі поля від Кабаєва, однак свисток судді мовчить. 4' Судаков намагався у центрі поля прорватися, але двоє гравців Динамо його зупинили. 3' Медики на полі, обом гравцям надали допомогу і матч продовжується. 2' Судаков та Бражко зіткнули в центрі поля, штрафний біля воріт Динамо призначає арбітр. 1' Матч розпочався! Хвилина мовчання на честь жертв війни з Росією та українських захисників! Лунає гімн України! Команди виходять на поле!

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Після дев'яти зіграних матчів Динамо очолює турнірну таблицю, випереджаючи "гірників" на шість очок.

Зазначимо, що напередодні команди провели матчі у єврокубках. У вівторок, 22 жовтня, Шахтар зазнав мінімальної поразки від Арсенала, а у четвер підопічні Олександр Шовковського поступилися Ромі.