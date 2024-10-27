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Динамо Київ – Шахтар 0:0. ОНЛАЙН

Станіслав Лисак — 27 жовтня, 17:47
Фото: Шахтар, Динамо Київ
Динамо Київ – Шахтар 0:0. ОНЛАЙН

Київське Динамо зустрінеться з донецьким Шахтарем у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Українське класичне відбудеться в неділю, 27 жовтня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок матчу – о 18:00 за київським часом.

Склади команд

Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Ванат, Андрієвський, Кабаєв, Тимчик, Буяльський (к), Михавко, Дубінчак, Брагару.

Шахтар: Різник, Бондар, Егіналду, Криськів, Судаков, Зубков, Педро Енріке, Сікан, Бондаренко, Матвієнко (к), Конопля.

8'
Зубков змістився у центр і небезпечно пробивав, м'яч влучив у поперечку!

7'
Михавко пас на хід на Ваната віддавав, однак Різник вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

6'

Егіналду класну розрізну передачу на Зубкова віддав, Олександр довго оброблював м'яч і його встиг накрити Попов.

5'
Сигналізують "гірники" про гру рукою в центрі поля від Кабаєва, однак свисток судді мовчить.

4'
Судаков намагався у центрі поля прорватися, але двоє гравців Динамо його зупинили.

3'
Медики на полі, обом гравцям надали допомогу і матч продовжується.

2'
Судаков та Бражко зіткнули в центрі поля, штрафний біля воріт Динамо призначає арбітр.

1'
Матч розпочався!

Хвилина мовчання на честь жертв війни з Росією та українських захисників!

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Після дев'яти зіграних матчів Динамо очолює турнірну таблицю, випереджаючи "гірників" на шість очок.

Зазначимо, що напередодні команди провели матчі у єврокубках. У вівторок, 22 жовтня, Шахтар зазнав мінімальної поразки від Арсенала, а у четвер підопічні Олександр Шовковського поступилися Ромі.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Шахтар