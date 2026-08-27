Форвард київського Динамо продовжить кар'єру в Польщі під керівництвом Лупашка – ЗМІ

Нападник київського Динамо Владіслав Бленуце продовжить кар'єру в Лехії Гданськ.

Про це повідомляє GSP.ro.

Клуби узгодили перехід 24-річного румунського форварда до польської команди на умовах повноцінного трансферу. Сума переходу складе 1,5 мільйона євро.

Наразі футболісту залишилося погодити умови особистого контракту. У клубі другого дивізіону Польщі він гратиме під керівництвом Владислава Лупашка, який напередодні здобув першу перемогу в новій команді.

Зазначається, що Динамо Бухарест і Левадіакос також претендували на підписання нападника. Однак вони не змогли задовольнити фінансові вимоги київського клубу.

Нагадаємо, що Бленуце став гравцем Динамо у вересні 2025 року. Він провів за "біло-синіх" 11 матчів, у яких забив один гол.