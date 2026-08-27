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Форвард київського Динамо продовжить кар'єру в Польщі під керівництвом Лупашка – ЗМІ

Денис Іваненко — 27 серпня 2026, 10:54
Форвард київського Динамо продовжить кар'єру в Польщі під керівництвом Лупашка – ЗМІ
Владіслав Бленуце
ФК Динамо Київ

Нападник київського Динамо Владіслав Бленуце продовжить кар'єру в Лехії Гданськ.

Про це повідомляє GSP.ro.

Клуби узгодили перехід 24-річного румунського форварда до польської команди на умовах повноцінного трансферу. Сума переходу складе 1,5 мільйона євро.

Наразі футболісту залишилося погодити умови особистого контракту. У клубі другого дивізіону Польщі він гратиме під керівництвом Владислава Лупашка, який напередодні здобув першу перемогу в новій команді.

Зазначається, що Динамо Бухарест і Левадіакос також претендували на підписання нападника. Однак вони не змогли задовольнити фінансові вимоги київського клубу.

Нагадаємо, що Бленуце став гравцем Динамо у вересні 2025 року. Він провів за "біло-синіх" 11 матчів, у яких забив один гол.

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