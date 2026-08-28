Власник Крайови – про Динамо: Українці мене обманули

Власник румунської Крайови Адріан Мітітелу прокоментував можливий перехід форварда Динамо Київ Владіслава Бленуце в Лехію (Гданьськ).

Слова бізнесмена наводить Fanatik.

"Мені шкода, що я не продав його Ракову з Польщі за 2 мільйони євро. Наступного разу я буду уважнішим до пунктів у контракті. Українці мене обдурили. Я впевнений, що він зможе перезапустити свою кар'єру і вийде на високий рівень", – заявив Мітітелу.

Минулого року Динамо придбало Бленуце за 2,5 мільйона євро, у годі було прописано, що Крайова отримає 20% від суми наступного трансферу форварда, проте лише якщо ця сума буде більшою за 1,5 мільйона євро.

Очікується, що Бленуце перейде в Лехію саме за 1,5 мільйона. Це означає, що Крайова відсотків від цього трансферу не отримає.